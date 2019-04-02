Уничтожение бойцами ВСУ "Утеса" боевиков на Донбассе попало на видео

Вооружение было уничтожено в зоне ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ.

В районе населенного пункта Попасная (Луганская область) подразделение Объединенных сил уничтожило крупнокалиберный пулемет «Утес» боевиков. Об этом в социальных сетях сообщил волонтер Юрий Мысягин. Вооружение было уничтожено в зоне ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ. Как сообщал УНИАН, ситуация на Донбассе обостряется: погибли два украинских бойца.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter