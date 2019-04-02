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Уничтожение бойцами ВСУ "Утеса" боевиков на Донбассе попало на видео

20:01, 02 апреля 2019
Война
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В районе населенного пункта Попасная (Луганская область) подразделение Объединенных сил уничтожило крупнокалиберный пулемет «Утес» боевиков.

Об этом в социальных сетях сообщил волонтер Юрий Мысягин.

Вооружение было уничтожено в зоне ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщал УНИАН, ситуация на Донбассе обостряется: погибли два украинских бойца.

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Теги: #Донбасс#ВСУпогода в Донецке