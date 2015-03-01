В штабе АТО сообщили об отсутствии потерь среди военных за сутки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет, восемь человек получили ранения", - сказал Лысенко.

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Отвечая на вопрос УНИАН о потерях противника, Лысенко подчеркнул, что штаб АТО не располагает такой информацией. «Поскольку у нас сейчас режим тишины и нет активных наступательных действий, то информации по потерям боевиков у нас сейчас тоже нет. Они просто стреляют издалека, преимущественно из стрелкового оружия, то есть, атакующих действий не ведут", - добавил он.