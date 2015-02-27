Под Артемовском подорвались на боеприпасе двое детей

По предварительной информации, несовершеннолетние нашли боеприпасы и пытались их разобрать, сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области.

Один из подростков погиб на месте, второй в тяжелом состоянии доставлен в местную больницу.

Читайте такжеВ Станице Луганской подорвался на гранате мирный жительКак сообщил начальник Артемовского ГО Дмитрий Кожуховский, сейчас 10-летний мальчик находится в хирургическом отделении, идет операция. Родители пострадавшего находятся рядом с сыном. Личность второго ребенка пока не установлена.

По сообщению медиков, парень умер в карете скорой помощи от полученных телесных повреждений в результате минно-взрывной травмы. Возраст погибшего примерно 15-16 лет.

Обстоятельства и детали происшествия устанавливаются сотрудниками Артемовского ГО.

Указанный факт зарегистрирован в журнале единого учета Артемовского горотдела, после проведения проверки будет дана правовая квалификация события.