Под Артемовском подорвались на боеприпасе двое детей
Взрыв произошел около 18:30 вблизи поселка Красное Артемовского района.
По предварительной информации, несовершеннолетние нашли боеприпасы и пытались их разобрать, сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области.
Один из подростков погиб на месте, второй в тяжелом состоянии доставлен в местную больницу.
Читайте такжеВ Станице Луганской подорвался на гранате мирный жительКак сообщил начальник Артемовского ГО Дмитрий Кожуховский, сейчас 10-летний мальчик находится в хирургическом отделении, идет операция. Родители пострадавшего находятся рядом с сыном. Личность второго ребенка пока не установлена.
По сообщению медиков, парень умер в карете скорой помощи от полученных телесных повреждений в результате минно-взрывной травмы. Возраст погибшего примерно 15-16 лет.
Обстоятельства и детали происшествия устанавливаются сотрудниками Артемовского ГО.
Указанный факт зарегистрирован в журнале единого учета Артемовского горотдела, после проведения проверки будет дана правовая квалификация события.