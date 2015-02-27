Больше всего нарушений тишины зафиксировано на Донецком направлении

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбук.

«Уже несколько суток подряд в зоне АТО отмечается существенное уменьшение противником обстрелов украинских позиций. В то же время, в течение сегодняшнего дня террористы сосредоточили огневые удары на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

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Под минометный огонь трижды попали поселка Пески и Березовый, один раз - Красногоровка. Из стрелкового оружия бандформирования обстреляли Опытное. Кроме того, около 14 часов вблизи Опытного произошло боевое столкновение украинских сил с противником. Потерь среди наших военнослужащих нет, подчеркнули в пресс-центре.

В районе Дебальцево из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских войск в Майорскую.

На Луганском и Мариупольском направлениях обстрелов не зафиксировано.

По оперативным данным, позиции украинских войск обстреливают никому не подконтрольные бандформирования.