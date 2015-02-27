За сутки в зоне АТО погибли 3 военнослужащих, 7 получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки погибли 3 украинских военнослужащих, 7 получили ранения", - сказал он.

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Лысенко отметил, что за прошедшие сутки активные действия велись лишь на Донецком направлении. "Боевики из артиллерии, минометов и танков обстреляли и штурмовали позиций сил АТО в районе населенных пунктов Опытное, Водяное и Авдеевка. Все эти нападения были отражены", - сказал представитель АТО.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что за минувшие сутки в зоне АТО ранены 4 украинских бойца.