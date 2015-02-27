Силы АТО проводят передислокацию для обороны в случае наступления со стороны Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах на брифинге.

В частности, Стельмаха спросили о готовности украинских Вооруженных сил отразить атаку в случае нападения с направления оккупированного Россией Крыма.

"Сейчас Вооруженные силы Украины и другие силовые структуры, которые принимают участие в антитеррористической операции, находятся в полной боевой готовности. Мы передислоцируем силы, у нас есть достаточно техники и артиллерийских средств, чтобы отразить нападение врага", - подчеркнул Стельмах.

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В этой связи он пояснил, что "мы оборудуем линию обороны, у нас определенные позиции и, несмотря на отвод техники, мы готовы к любому сценарию врага".

В свою очередь заместитель начальника Управления информационных технологий Министерства обороны Украины полковник Сергей Галушко отметил, что "напротив крымского перешейка Вооруженными силами Украины создана соответствующая группировка войск". По его словам, состав этих войск является достаточным для адекватного реагирования на ситуацию в зависимости от того, как она будет развиваться.