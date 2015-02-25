Боевики распространяют слухи о накоплении вооружения для нового наступления - штаб АТО

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, за последние 24 часа террористы на Луганском направлении один раз нарушили режим прекращения огня. "Они совершили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия в направлении Станицы Луганской", - информируют в штабе.

"С момента объявления режима огневой тишине бандиты постоянно беспокоят наших военнослужащих, пытаясь спровоцировать на обратный ответ и заставить нарушить Минские договоренности. Поэтому их коварные действия направлены на сохранение напряженности ситуации на этом направлении. Постоянные, хотя и единичные, обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований держат в напряжении и местное население. Таким образом адепты «русского мира» пытаются сеять панические настроения среди мирных людей региона. Кроме того, они активно распространяют слухи о накоплении боеприпасов для будущего масштабного наступления", - отмечает пресс-центр АТО.

Читайте такжеБоевики продолжают обстреливать Попасную на ЛуганщинеВместе с тем говорится, что воздушная разведка, которую в последние дни террористы активизировали по всей полосе разграничения и в глубину территории, которую контролируют силы АТО, за последние сутки значительно уменьшилась. Зафиксированы два враждебных БПЛА.