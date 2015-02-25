За сутки боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военных – штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах сегодня на брифинге.

В частности, по данным представителя штаба АТО, вторые сутки подряд в районе проведения антитеррористической операции наблюдается существенное уменьшение нарушений режима "тишина" боевиками. "В то же время враг продолжает наносить хаотичные огневые удары по некоторых населенных пунктах. Так, этой ночью, около 23:00 и дважды после полуночи, террористы обстреляли из минометов поселок Попасная, недалеко от Дебальцево. На Мариупольском, Луганском, Донецком направлении обстрелов за ночь не зафиксировано", - отметил Стельмах.

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"Однако сутки, которые прошли, также не стали началом полноценного перемирия. В общем с 5:00 24 февраля по 5:00 25 февраля бандформирования 15 раз открывали огонь из артиллерии и минометов, 4 раза из стрелкового оружия и гранатометов, а около 17:00 вблизи Широкино силы АТО отбили атаку противника", - подчеркнул Стельмах.

По его словам, "несмотря на провокации противника, наши военные удерживают позиции и придерживаются режима прекращения огня вдоль всей линии боевого противостояния".