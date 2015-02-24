"Моторола" пожаловался на жителей Донбасса, которые не хотят воевать против Украины

Видеозапись с такими его заявлениями размещена в сети интернет, пишет Украинская правда.

"Если бы каждый житель Донбасса... который находится на территории России, Беларуси или Польши, взял бы в руки оружие и приехал бы сюда, тогда бы меня и Гиви меньше бы обвиняли в том, что на нашей стороне воюют какие-то российские террористы", - сказал он.

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"Потому что люди реально едут с какой-то идеей новой России, они защищают выбор народа, берут в руки оружие. А те, кто выехал под предлогом вывоза семьи, они сейчас находятся в России, работают на стройках, и я не думаю, что у них уровень жизни настолько благоприятный, что они с удовольствием там находятся", - добавил он.

"Когда сюда приехал, я оставил свою семью там, я приехал сюда год назад. А сейчас люди, которых приехал защищать я, сидят фактически у меня дома, получают какие-то деньги..." - сказал он.

Кроме того, он пожаловался на сотрудников "Беркута", которые стояли на Майдане.

"Ознаменование войны началось, когда массово начали убегать провоохоранительные органы, такие, как "Беркут", которые были на Майдане и сейчас успешно устраиваются на службу в РФ", - сказал он.

"Я вот был в Крыму. Основная масса транспортных средств, особенно такие, как "Bentley", "Maserati", - это все была "Донецкая Республика", донецкие номера. Я считаю, что люди, которые вывезли свои капиталы, которые сейчас в шоколаде, находятся сейчас в Крыму", - добавил "Моторола".