Оккупанты на Донбассе обстреляли ремонтные бригады и мобильные группы СЦКК

Кроме того, враг обстрелял населенный пункт Набережное, в результате чего поврежден частный дом.

В течение последних дней оккупанты на Донбассе обстреляли ремонтные бригады и мобильные группы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Об этом сообщает пресс-центр штаб операции Объединенных сил.

Так, 5 марта во время осуществления аварийно-восстановительных работ на подстанции и высоковольтной линии электропередачи в городе Марьинка по улицам Октябрьской и Карпова, по направлению поселка Трудовское Петровского района Донецка дважды - около 10.00 и 12.00 из стрелкового оружия и подствольного гранатомета ГП-25 были обстреляны ремонтная бригада АО "Донецкие Электросети", пиротехническая группа Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и представители украинской стороны СЦКК, обеспечивающие проведение работ. Работа была приостановлена на 2 часа 00, но обрыв на ЛЭП все же устранен.

Кроме того, при выполнении аварийно-восстановительных работ по ликвидации прорыва водопровода между населенным пунктом Березовое и насосной станцией вблизи Еленовки Волновахского района, около 10.30 из стрелкового оружия боевики обстреляли ремонтную бригаду КП "Вода Донбасса", а также пиротехническую группа ГСЧС и представителей украинской стороны СЦКК. Работы пришлось приостановить, а бригаду эвакуировать.

Также украинская сторона СЦКК сообщает, что 4 марта в 10.00 со стороны вооруженных формирований Российской Федерации с направления населенного пункта Набережное осуществлен обстрел населенного пункта Чермалык с применением пулемета калибра 7,62 мм. В результате попадания пулеметной очереди по жилому дому по ул. Никитина, 25, повреждена стена дома, на которой образовалось несколько пробоин от пуль. К счастью, владелец дома не пострадал.

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Отметим, на Донбассе в течение суток боевики 5 раз обстреляли позиции украинских защитников из артиллерийских систем и минометов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Как отмечается, всего враг выпустил по позициям ВСУ 100 снарядов и мин калибра 122 мм и 120 мм из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели три обстрела позиций украинских войск:

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное; из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил из минометов калибра 120 мм в районе поселков Новолуганское и Золотое-3.

«Потерь среди наших защитников нет. Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются», - добавили в штабе.