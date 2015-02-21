С начала года под Дебальцевым уничтожены почти 3 тысячи боевиков – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"По оперативной информации и данным, полученным нашими разведчиками, с начала 2015 года на Дебальцевском направлении украинские военные уничтожили 2911 боевиков и российских военных. Более 40 танков, более 30 боевых бронированных машин, около 30 реактивных систем залпового огня", - сказал он.

Читайте такжеЛысенко: мы готовы к обмену пленными, но боевики постоянно меняют свои условияКроме того, с момента установления режима прекращения огня, то есть, с 15 февраля, обезврежено 868 боевиков, 8 танков, 11 боевых бронированных машин и 4 реактивных системы залпового огня.