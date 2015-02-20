Выведенные из Дебальцево силы АТО заняли позиции возле Артемовска

"Завершилась передислокация основных сил АТО из-под Дебальцево. Под прикрытием механизированных и артиллерийских подразделений вооруженных сил личный состав и техника вышли из района выполнения задач, в общем около 2500 военнослужащих и около 800 единиц техники после проведения маршевых действий заняли позиции вблизи Артемовска", - заявил Стельмах, которого цитирует ZN.UA.

Он также сообщил о возобновлении после ночного затишья обстрелов украинских позиций боевиками. Всего в течение дня, по словам спикера АТО, боевики 39 раз вели огонь по позициям сил АТО.

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"Враг нанес минометные удары по Золотому и дважды по Попасной. Активность противника зафиксирована и на Донецком направлении. Вблизи н. п. Пески сегодня состоялось боевое столкновение украинских воинов с террористами. Также этот населенный пункт 4 раза незаконные вооруженные формирования обстреляли из "Градов", 10 - из минометов и гранатометов. Под артиллерийские обстрелы вражеских войск попали Опытное, Авдеевка и Водяное", - сообщил Стельмах.

На Мариупольском направлении, возле Широкино, также состоялось боевое столкновение с врагом.

"Этот поселок террористы трижды обстреляли из минометов. Под минометный огонь трижды попало и Бердянское", - информируют в штабе АТО.