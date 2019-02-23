На Донбассе вблизи блокпоста боевиков подорвался микроавтобус, есть жертвы - пресс-центр ООС

В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения.

На временно оккупированной территории в 50 метрах от контрольного пункта «Еленовка», где российско-оккупационные войска осуществляют пропуск граждан, на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

«Сегодня, в 12.30, в 50 метрах от контрольного пункта «Еленовка», где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля. Согласно предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения», - сообщили в штабе.