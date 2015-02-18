Боевики отступили к Новоазовску после неудачной атаки под Широкино
08:51, 18 февраля 2015Война
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Подразделение войск боевиков и российских военных начало проводить обстрелы украинских позиций из двух миномётов в районе н.п. Широкино.
REUTERS
Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Через два часа была выбита украинскими войсками и начала отход в сторону Новоазовска. Другая группа террористов, в результате ответных действий украинских войск, отошла на северо-восток с восточной окраины н.п.Широкино под прикрытием двух танков", - говорится в сообщении.
Читайте такжеБоевики и российские военные пытаются идти в наступление – ТымчукКроме того, по словам эксперта, один из танков был выведен из строя огнем украинского подразделения и был эвакуирован.
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