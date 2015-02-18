Боевики отступили к Новоазовску после неудачной атаки под Широкино

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Через два часа была выбита украинскими войсками и начала отход в сторону Новоазовска. Другая группа террористов, в результате ответных действий украинских войск, отошла на северо-восток с восточной окраины н.п.Широкино под прикрытием двух танков", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики и российские военные пытаются идти в наступление – ТымчукКроме того, по словам эксперта, один из танков был выведен из строя огнем украинского подразделения и был эвакуирован.