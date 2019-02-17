В Киеве почтили героев Широкинской наступательной операции

Широкинська операция, которая длилась с 10 по 15 февраля 2015 года, остается самым успешным наступлением украинских воинов в зоне ООС за последние 4 года.

Вчера, 16 февраля, в Киеве состоялось празднование четвертой годовщины Широкинской наступательной операции. К мероприятию присоединились ветераны российско-украинской войны и патриоты, которые пожелали почтить героев этих боев.

В рамках указанной операции, в феврале 2015 года, бойцы полка «Азов» освободили пять населенных пунктов в Донецкой области, изменив линию фронта и защитив от обстрела город Мариуполь. Это наступление является примером стойкости и профессионализма командного состава азовцев и стал одним из переломных моментов в войне на Востоке Украины.

Почтение памяти героев началось на Софийской площади. Именно откуда в 2014 году, присягнув на верность Украине, отправлялись на войну с оккупантом первые наши добровольцы. Теперь эти воины собрались сегодня вместе, чтобы вспомнить павших в боях собратьев и поделиться непростыми воспоминаниями.

Свой траур по погибшим выразил бывший командующий Широкинской операции и нынешний руководитель “Национальных Дружин” Игорь Михайленко. Затем гости мероприятия были приглашены посетить культурно-художественную платформу “Патриот”, где состоялась фотовыставка и показ видеороликов об ужасных событиях тех боев.

Широкинская операция, которая длилась с 10 по 15 февраля 2015 года, остается самым успешным наступлением украинских воинов в зоне ООС за последние 4 года. Этот подвиг заслуживает того, чтобы его помнили!

Более подробную информацию о событиях Широкинской операции вы можете найти по ссылке.