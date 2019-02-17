Стало известно имя попавшего в плен к боевикам украинского бойца 128 бригады

10 февраля сообщалось, что в зоне боевых действий на Донбассе после получения контузии исчез украинский военный.

В 128 Закарпатской бригаде ВСУ назвали имя военного, который попал в плен к оккупантам на Донбассе несколько дней назад - это боец Игорь Мирончук.

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Соответствующее сообщение обнародовано на странице бригады в Facebook. Напоминается, что об обстоятельствах исчезновения военнослужащего сообщалось несколько дней назад. Предполагалось, что он мог попасть в плен.

“После ряда сообщений ресурсов террористической ДНР у нас есть основания подтвердить, что на фото и видео, распространенных так называемыми «СМИ» противника, наш побратим Игорь Мирончук.

Главное для нас, для его родных и близких – видеть, что он жив”, - говорится в сообщении.

В бригаде прокомментировали видеоматериал с бойцом, снятый вражескими пропагандистами и распространенный в сети.

“На видео, записанном и смонтированном с целью пропаганды, подавленное состояние Игоря, фразы, не свойственные ему при любых обычных обстоятельствах, друзья и побратимы Игоря объясняют моральным давлением, которому он подвергается в плену”, - отмечается в сообщении.

“Он произносит заученные фразы, написанные пропагандистами российских оккупационных войск, повторяя те же самые фейки, которые ранее были вложены в уста других военнопленных. На некоторых фрагментах смонтированной записи четко видно, как его глаза бегают по строчкам написанного текста. Мы ни в коем случае не осуждаем Игоря за сказанное на камеру”, - подчеркнули в бригаде.

10 февраля сообщалось, что в зоне боевых действий на Донбассе после получения контузии исчез украинский военный. Боевики "ДНР" заявили, что взяли бойца в плен.