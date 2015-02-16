Боевики обстреливают Дебальцево интенсивнее, чем до "перемирия" – Тымчук

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

"С начала «перемирия» первый удар был произведен террористами ночью 15.02 с позиций из района Стаханова (огонь открыла гаубичная батарея боевиков)", - написал эксперт.

Кроме того, боевики предприняли попытки наступления. При этом, по словам Тымчука, наиболее сложная ситуация зафиксирована на Дебальцевском плацдарме.

Читайте такжеНа Донбассе есть нарушения режима прекращения огня, но спокойнее, чем в последние дни - Климкин"Боевики и подразделения ВС РФ активно наносили удары из ствольной артиллерии и РСЗО по украинским войскам в районе Дебальцево. Основная часть ударов из РСЗО наносилась с огневых позиций из района н.п.Ломоватка", - заявил эксперт. Он также отметил, что периодически огонь велся интенсивнее, чем до «перемирия».