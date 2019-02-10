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"Все очень печально": жители Луганска рассказали о жизни в оккупации (фото)

19:42, 10 февраля 2019
Война
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Молодежь уезжает из Луганска / LIGA.net

Об этом изданию LIGA.net рассказали местные жители.

LIGA.net

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"Все очень печально. Люди уезжают, даже те, кто из знакомых раньше вернулся домой. Больше уезжает молодежь. Как думаете куда? Не поверите – чаще в Украину", - отметила местная жительница Марина.

Другой собеседник подчеркнул, что многие разочарованы главарем террористов Леонидом Пасечником.

"Думали, что хоть что-то изменится. А стало только хуже. Работы нет, цены растут, дорог нет, все разворовывают, что еще можно украсть. Никому ничего не нужно", - объяснил он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко утвердил границы оккупированных районов Донбасса.

  

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Теги: #Донбасс#Луганск