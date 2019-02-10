"Все очень печально": жители Луганска рассказали о жизни в оккупации (фото)
19:42, 10 февраля 2019Война
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Местные жители отмечают, что уровень жизни в захваченном гибридной армией РФ Луганске становится все хуже.
Молодежь уезжает из Луганска / LIGA.net
Жители Луганска жалуются на низкий уровень жизни на пятом году оккупации.
Об этом изданию LIGA.net рассказали местные жители.
LIGA.net
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"Все очень печально. Люди уезжают, даже те, кто из знакомых раньше вернулся домой. Больше уезжает молодежь. Как думаете куда? Не поверите – чаще в Украину", - отметила местная жительница Марина.
Другой собеседник подчеркнул, что многие разочарованы главарем террористов Леонидом Пасечником.
"Думали, что хоть что-то изменится. А стало только хуже. Работы нет, цены растут, дорог нет, все разворовывают, что еще можно украсть. Никому ничего не нужно", - объяснил он.
Как сообщал УНИАН, Порошенко утвердил границы оккупированных районов Донбасса.
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