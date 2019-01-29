Великобритания будет поддерживать работу Министерства по делам ветеранов Украины

Великобритания продолжит помогать Украине на фоне российской агрессии.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии будет поддерживать работу Министерства по делам ветеранов Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в микроблоге Twitter.

"Посол Джудит Гоф встретилась с первым министром по делам ветеранов Украины Ириной Фриз, чтобы обсудить приоритеты деятельности новосозданного министерства. Мы будем поддерживать важную работу этого ведомства и продолжим помогать Украине на фоне продолжающейся российской агрессии", - отметили в посольстве.

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Как сообщал УНИАН, 28 ноября Кабинет министров принял решение о создании Министерства по делам ветеранов Украины - центрального органа исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны. Штатная структура министерства будет состоять из 325 человек. Фриз ожидает, что процедура формирования ведомства может длиться до июня 2019 года.

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Как сообщал УНИАН, 28 ноября Кабинет министров принял решение о создании Министерства по делам ветеранов Украины - центрального органа исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны. Штатная структура министерства будет состоять из 325 человек. Фриз ожидает, что процедура формирования ведомства может продолжаться до июня 2019 года.