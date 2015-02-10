Перед обстрелом Краматорска силы АТО сбили российский беспилотник в окрестностях города

Об этом сегодня на пресс-конференции в Луцке заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко.

"Комплексом "Бук" был поражен под Краматорском беспилотный летательный аппарат российский сегодня перед обстрелом Краматорска", - сказал Кихтенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 12.30 Краматорск подвергся артиллерийскому обстрелу с применением реактивных систем залпового огня, совершенного с территории, подконтрольной незаконным военным формированиям.

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По предварительным данным, погибли семь человек, ранены 26, в том числе военнослужащие.

Удар был нанесен по штабу антитеррористической операции, а также жилым кварталам города.