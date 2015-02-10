Российско-террористические подразделения из Горловки обстреляли Попасную - штаб АТО
17:43, 10 февраля 2015Война
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Сегодня после обеда российско-террористические подразделения из реактивных систем залпового огня обстреляли Попасную.
Попасную сегодня вновь обстреляли из реактивных систем залпового огня / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"В 16.18, сегодня, 10 февраля, зафиксирован обстрел террористами населенного пункта Попасная. Огонь ведется из Горловки. Преступники в очередной раз используют реактивные системы залпового огня", - отмечается в сообщении.
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