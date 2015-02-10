Военная прокуратура назвала обстрел боевиками Краматорска терактом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, сегодня в 12.30 Краматорск подвергся артиллерийскому обстрелу с применением реактивных систем залпового огня, совершенного с территории, подконтрольной незаконным военным формированием.

Удар был нанесен по штабу антитеррористической операции, а также жилым кварталам города.

"По предварительным данным, во время указанного террористического акта погибли шесть гражданских лиц и двое военнослужащих, а также получили ранения различной степени тяжести более 20 гражданских лиц, а также 12 военнослужащих, в том числе один офицер Главной военной прокуратуры. Количество погибших и пострадавших уточняется", - отметили в пресс-службе.

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В Генпрокуратуре отметили, что на данный момент следователями Управления Главной военной прокуратуры в зоне АТО осуществляется осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства обстрела, устанавливается степень тяжести нанесенных ранений военных и гражданских.