На пункте пропуска «Станица Луганская» умер пенсионер

Это девятая смерть на КПВВ с начала года.

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» на Донбассе умер пенсионер. Это девятая смерть на КПВВ с начала года.

Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту».

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Мужчина 1951 года умер ориентировочно в 14:10 28 января. Причина смерти пока неизвестна.

«Вместе с женой и сыном пенсионер направлялся со стороны контролируемой Правительством Украины территории, прошел проверку и ждал, пока пройдут процедуру родные», — добавили в фонде.

Напомним, в течение 2018 года во время пересечения линии столкновения на Донбассе в пунктах пропуска умерли более 50 человек.