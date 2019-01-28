На пункте пропуска «Станица Луганская» умер пенсионер
17:38, 28 января 2019Война
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Это девятая смерть на КПВВ с начала года.
На Донбассе на КПВВ умер пенсионер / фото Cxid.info
На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» на Донбассе умер пенсионер. Это девятая смерть на КПВВ с начала года.
Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту».
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Мужчина 1951 года умер ориентировочно в 14:10 28 января. Причина смерти пока неизвестна.
«Вместе с женой и сыном пенсионер направлялся со стороны контролируемой Правительством Украины территории, прошел проверку и ждал, пока пройдут процедуру родные», — добавили в фонде.
Напомним, в течение 2018 года во время пересечения линии столкновения на Донбассе в пунктах пропуска умерли более 50 человек.
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