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На пункте пропуска «Станица Луганская» умер пенсионер

17:38, 28 января 2019
Война
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На Донбассе на КПВВ умер пенсионер / фото Cxid.info

Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту».

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Мужчина 1951 года умер ориентировочно в 14:10 28 января. Причина смерти пока неизвестна.

«Вместе с женой и сыном пенсионер направлялся со стороны контролируемой Правительством Украины территории, прошел проверку и ждал, пока пройдут процедуру родные», — добавили в фонде.

Напомним, в течение 2018 года во время пересечения линии столкновения на Донбассе в пунктах пропуска умерли более 50 человек.

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Теги: #КПВВ#Станица Луганская