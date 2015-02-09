В Мариуполе поставят памятник погибшим при обстрелах Сартаны и Восточного

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на пресс-службу Мариупольского горсовета.

Городской голова Юрий Хотлубей дал поручение главному управлению градостроительства и архитектуры подготовить предложение о месте установки памятного знака, посвященного памяти мирных жителей, погибших во время обстрелов ЖМР «Восточный» и поселка Сартана. Такое заявление мэр сделал во время еженедельного совещания

Читайте такжеВоенные рассказали о новейших боеприпасах, которыми боевики обстреливают окрестности Мариуполя (фото, видео)Также Хотлубей поручил отработать вопрос восстановления полноценной работы городской радиосети и обратил внимание на необходимость продолжения проведения уроков мужества в мариупольских школах.