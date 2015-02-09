Под Дебальцево нашли тело сотрудника Авдеевской пожарной части

Об этом сообщил заместитель главы ГСЧС Украины Василий Стоецкий, передают Новости Донбасса.

Ссылаясь на непроверенную информацию, он также добавил, что на теле обнаружены следы пыток.

"Это работник пожарной части города Авдеевки, который проживал на территории не подконтрольной украинской власти. Он ежедневно проходил через блокпосты для работы. В один из дней его дежурства он не пришел на роботу. Первая информация была, что во время того как он преодолевал блокпост террористов у него нашли спасательную форму, потом задержали его и до сегодняшнего дня его судьба была не известна. Но по неофициальной информации, его просто замучили", - сказал Стоецкий.