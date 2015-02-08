В течение дня террористы 71 раз обстреляли украинские армейские позиции - пресс-центр АТО



Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

Наиболее напряженной ситуация остается на Дебальцевском направлении.

«В этом районе фиксируется накопление вражеской техники со стороны Стаханова и Снежного. За день, российские наемники 13 раз обстреляли город и окрестности из «Градов» и артиллерии. 5 раз бандиты неудачно пытались штурмовать наши позиции», - говорится в сообщении. Утром бойцы ВС Украины уничтожили 4 вражеских танка.

Читайте такжеБоевики обстреляли Дебальцево: погибли 5 человек, 3 ранены

Определенная активизация обстрелов наблюдалась и на Луганском направлении. Обстрелу подверглись Тошковка, Верхняя Ольховка, трижды обстреляно Крымское. В целом по направлению зафиксировано 18 обстрелов, отметили в пресс-центре

На донецком направлении больше всего пострадал поселок Пески. Боевики 6 раз вели огонь по населенному пункту. В ответ украинские артиллеристы метким огнем заставили врага дорого заплатить за разрушение мирных жилищ, сказано в сообщении.