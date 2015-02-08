Боевики обстреляли станцию "скорой помощи" в Попасной

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, в Попасной, которая последние несколько недель находится под постоянными обстрелами, возникла критическая ситуация со станцией "скорой помощи".

Большинство медиков уволились и уехали в безопасные регионы, поэтому выезжать на вызовы и оказывать неотложную помощь больным или раненым в результате обстрелов людям некому.

Чтобы исправить ситуацию, одну бригаду "скорой" сформировали из добровольцев батальона "Винница", которые дислоцируются в Попасной и имеют медицинское образование.

А саму станцию передислоцировали в поселок Камышеваха, который никогда не попадал под обстрелы.

"После передислокации станции "скорой помощи" боевики, окопавшиеся в Первомайске, обстреляли Камышеваху из артиллерии, огонь целенаправленно велся по станции, повреждена одна из машин", - отметил Москаль.

Читайте такжеБоевики всю ночь обстреливали населенные пункты на Донбассе из минометов и "Градов" - штаб АТООн добавил, что работа "скорой" не прекращена, медики продолжают выезжают на вызовы, однако персонала не хватает, поэтому областная власть рассчитывает на волонтеров с медицинским образованием, которые смогут работать в зоне боевых действий.

Также Москаль сообщает, что в постоянно обстреливаемой боевиками ЛНР Трехизбенке не хватает лекарств.

"В Трехизбенке работает магазин, продукты регулярно доставляют, однако в фельдшерских пунктах заканчиваются лекарственные препараты, не хватает самого необходимого - валидола, лекарств для нормализации давления, успокоительных и тому подобное", - отметил Москаль.