Бойцы ООС ответили на провокации оккупантов на Донбассе - террористы понесли потери

Обстрелы велись боевиками вблизи Павлополя, в районе населенного пункта Гнутово, поселка Каменка, Песков, Водяного, Широкино, Красногоровки, Новомихайловки, вблизи хутора Вильный и поселка Крымское.

20 января российские оккупационные войска на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Обстрелы позиций наших защитников велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ПТРК и минометов. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных получил ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 20 января один оккупант был уничтожен и двое получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Как сообщалось, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских войск, ранен один украинский боец.