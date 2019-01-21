Бойцы ООС ответили на провокации оккупантов на Донбассе - террористы понесли потери
20 января российские оккупационные войска на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня.
Обстрелы позиций наших защитников велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ПТРК и минометов. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
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"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных получил ранение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.
По данным разведки, 20 января один оккупант был уничтожен и двое получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал.
Как сообщалось, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских войск, ранен один украинский боец.