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Бойцы ООС ответили на провокации оккупантов на Донбассе - террористы понесли потери

07:47, 21 января 2019
Война
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Боевики снова понесли потери на Донбассе / фото narodna-pravda.ua

Обстрелы позиций наших защитников велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ПТРК и минометов. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных получил ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 20 января один оккупант был уничтожен и двое получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Как сообщалось, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских войск, ранен один украинский боец.

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Теги: #Донбасс#боевики#потери