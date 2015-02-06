ОБСЕ: во время обстрела больницы в Донецке 5 человек погибли, 26 – ранены

Об этом говорится в дневном отчете миссии ОБСЕ, опубликованном в пятницу.

В частности, сказано, что наблюдатели в соответствии с сообщением 4 февраля об обстрел Кировского района Донецка, осмотрели и оценили последствия обстрела в трех разных зонах указанного района.

Миссия посетила место обстрела больницы №27, передняя часть которой подверглась сильному повреждению. Анализируя четыре воронки в трех разных местах, в том числе две из них в больнице, миссия пришла к выводу, что обстрел велся с реактивной системы залпового огня БМ-26 «Ураган» с южной и юго-западной части Донецка.

Читайте такжеОБСЕ подтвердила обстрел Луганска кассетными боеприпасами"Врач и медсестра больницы №24 (в которую доставили некоторых тяжелораненых) сообщили специальной мониторинговой миссии, что пять человек умерли мгновенно и 26 получили ранения, когда два снаряда ударили рядом с больницей №27. Один человек из числа пострадавших скончалась позже", - отмечается в отчете.

Мониторинговая миссия видела повреждения стены детсаду №381, который находится по улице Пинтера, 10, а также соседней многоэтажки.

Наблюдатели отмечают, что повреждения были вызваны от осколков снаряда после выстрела из системы залпового огня. Поврежденной также оказалась и брусчатка.