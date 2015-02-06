Силы АТО подорвали 7 складов с боеприпасами боевиков и уничтожили 60 террористов – штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«По уточненным данным разведки с 4 по 5 февраля силами АТО было уничтожено 60 террористов, 4 танка, 2 самоходные артиллерийские установки. Также, в районе населенного пункта Брянка нашими войсками взорвано 7 складов с боеприпасами незаконных вооруженных формирований», - сообщает пресс-центр.

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В то же время, вчера после обеда средствами ПВО было обнаружено вражескую цель - беспилотный летательный аппарат, который осуществлял разведку местности над Оленовкой,Александрополем, Тарасовкой и Березовкой. Зенитно-ракетными подразделениями вражеский беспилотник был сбит.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции, в ночь с 5 на 6 февраля прошла напряженно, зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций.