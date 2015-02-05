За сутки силы АТО уничтожили почти 200 боевиков и 7 единиц их боевой техники – штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Анатолий Стельмах.

"В течение ночи с 4 на 5 февраля противник 21 раз обстрелял позиции украинских войск. Из реактивных систем залпового огня террористы вели огонь по Дебальцево, Луганскому, Тоненькому, Новой Григоровке", - сказал Стельмах.

Он отметил, что также боевики 4 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Луганском, 5 раз на Донецком и один раз на Мариупольском направлениях.

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По его словам, боевики применяли минометы и артиллерию. "В ответ украинские подразделения нанесли артиллерийские удары и заставили бандитов прекратить обстрелы. Наибольший натиск врага наблюдался именно на Дебальцевском направлении. Только за ночь вблизи Чернухино и Миуса террористы дважды пытались штурмовать позиции украинских войск. Все атаки врага армейские подразделения успешно отбили. Потери противника за сутки, по предварительным данным, 190 человек погибших и семь единиц уничтоженной техники. Эта статистика в очередной раз подтверждает, что человеческие жизни для террористов не имеют значения. Украинские же военные и дальше удерживают определенные позиции и уверяют, что на любом направлении дадут достойный отпор противнику", - заявил Стельмах.