Боевики "ДНР" расстреляли жилой дом в Углегорске (видео)
23:03, 04 февраля 2015Война
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Российские СМИ показали в новостном сюжете обстрел жилых кварталов боевиками "ДНР".
REUTERS
На видео репортер телеканала Россия-1 продвигается с представителями Незаконных вооруженных формирований в окружении тяжелой техники, которая осуществляет стрельбу по 9-ти этажному дому в черте города Углегорск, сообщают Новости Донбасса.
"Девятиэтажный дом совсем близко, по нему работают прямой наводкой", - говорит при этом репортер.
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