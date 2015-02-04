Боевики "ДНР" расстреляли жилой дом в Углегорске (видео)



На видео репортер телеканала Россия-1 продвигается с представителями Незаконных вооруженных формирований в окружении тяжелой техники, которая осуществляет стрельбу по 9-ти этажному дому в черте города Углегорск, сообщают Новости Донбасса.

"Девятиэтажный дом совсем близко, по нему работают прямой наводкой", - говорит при этом репортер.