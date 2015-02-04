Боевики "ДНР" расстреляли жилой дом в Углегорске (видео)

23:03, 04 февраля 2015
Война
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Российские СМИ показали в новостном сюжете обстрел жилых кварталов боевиками "ДНР". 

REUTERS


На видео репортер телеканала Россия-1 продвигается с представителями Незаконных вооруженных формирований в окружении тяжелой техники, которая осуществляет стрельбу по 9-ти этажному дому в черте города Углегорск, сообщают Новости Донбасса.

"Девятиэтажный дом совсем близко, по нему работают прямой наводкой", - говорит при этом репортер.

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