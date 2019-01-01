За минувшие сутки на Донбассе боевики выпустили по ВСУ 13 мин различных калибров

Двое раненых украинских военных находятся в военных мобильных госпиталях.

За минувшие сутки, 31 декабря 2018 года, российско-оккупационные войска выпустили по позициям Вооруженных сил Украины 13 мин различных калибров на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга спикер Министерства обороны полковник Максим Праута.

"На Луганском направлении враг нарушил режим перемирия трижды. В половине первого ночи противник обстрелял из гранатометов опорные пункты подразделений Объединенных сил недалеко от Крымского. Через полчаса оккупанты вновь осуществили обстрел в этом районе уже из минометов калибра 82 мм. В течение пяти минут по позициям украинских воинов было выпущено 8 мин этого калибра", - сказал Праута.

Он добавил, что в обоих случаях огонь велся из оккупированного населенного пункта Желобок, а через несколько минут "российско-оккупационные войска выпустили 3 мины 120 калибра по военнослужащим ВСУ, которые выполняют боевые задачи возле Новотошковского".

"Один прицельный обстрел вчера был зафиксирован на Донецком направлении. Здесь уже в конце суток со стороны оккупированной Александровки противник выпустил две мины 82 калибра по позициям подразделений Объединенных сил возле Марьинки", - отметил спикер.

По его словам, украинские военные один раз открывали ответный огонь.

Двое раненых за минувшие сутки военнослужащих в настоящее время находятся в одном из военных мобильных госпиталей.