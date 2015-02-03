Тымчук: боевики пытались атаковать под Попасной, артиллерия АТО вела огонь в районе Брянки и Металлиста

Об этом пишет координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

"В районе н.п.Попасная противник попытался продолжать наступательные действия. С применением нескольких единиц бронетехники (6 ББМ, 2 танка) был атакован один из блок-постов украинских войск. Атака была отбита, одна БМП-2 и одна единица автотранспорта боевиков уничтожены, противник отошел на исходный рубеж", - сообщил он.

По его данным, в Авдеевке артобстрелом со стороны террористов был накрыт городской рынок, зафиксированы пожары, пострадали несколько объектов коммунальной инфраструктуры.

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"Накрыт ряд военных объектов противника, включая один из пунктов управления. Противник оставил ряд позиций в районе Брянки", - пишет Тымчук.

Также уничтожен пункт управления российско-террористических войск в районе Металлиста, где украинская артиллерия нанесла огневой удар по базовому лагерю боевиков.