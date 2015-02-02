Боевики продолжают наступление на мариупольском направлении - "Азов"

01:34, 02 февраля 2015
Война
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Боевики не прекращают свою деятельность на Мариупольском направлении, позиционные противостояния продолжаются

REUTERS

Об этом сообщили в полку спецназначения "Азов".

"В основном работает артиллерия, в том числе и реактивная. С обеих сторон ведется разведка. Применение стрелкового оружия свидетельствует о деятельности диверсионно-разведывательных групп", - отметили в "Азове".

На восточных окраинах Мариуполя замечено один беспилотный аппарат.

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Вместе с тем в полку сообщили, что у н.п. Заря атакованы позиции ВСУ.

"Новоселовка Вторая - атакованы позиции ВСУ и "Азова" произошел контакт с противником из стрелкового оружия. Николаевка - артиллерийская дуэль. Враг использовал танк и миномет. Огневые точки противника подавлены", - говорится в сообщении.

"На всех рубежах потерь удалось избежать. Потери противника уточняются", - отметили в "Азове".

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