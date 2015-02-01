СМИ: Подразделения ВСУ отошли из Углегорска

Узловой железнодорожный центр мощно обстреляли "Градами" и другим тяжелым оружием, сообщает ТСН.

Боевики предприняли наступление на поселки Чернухино и Никишино. Ситуация вокруг этих населенных пунктов остается непростой.

Украинские силы после артподготовки попытались зайти в Углегорск, однако враг оказал нешуточное сопротивление и сорвал эти планы. По неофициальной информации, четыре украинских танка были подбиты.

Подразделения ВСУ и Нацгвардии отошли из Углегорска. Сейчас город фактически занят вражескими силами, пишет издание.

Читайте такжеСилы АТО начали освобождение Углегорска - СеменченкоСейчас там активно работает артиллерия - как украинская, так и российская. Добраться до города из-за этого невозможно - дороги к нему перекрыты.

О том, что украинские части оставили Углегорск, но продолжают бои за город, сообщается и на странице полка “Азов” в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Углегорске разблокированы более 70 окруженных украинских военнослужащих и милиционеров.