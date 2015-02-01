СМИ: Подразделения ВСУ отошли из Углегорска
Сложной остается ситуация вокруг города Дебальцево Донецкой области.
Узловой железнодорожный центр мощно обстреляли "Градами" и другим тяжелым оружием, сообщает ТСН.
Боевики предприняли наступление на поселки Чернухино и Никишино. Ситуация вокруг этих населенных пунктов остается непростой.
Украинские силы после артподготовки попытались зайти в Углегорск, однако враг оказал нешуточное сопротивление и сорвал эти планы. По неофициальной информации, четыре украинских танка были подбиты.
Подразделения ВСУ и Нацгвардии отошли из Углегорска. Сейчас город фактически занят вражескими силами, пишет издание.
Читайте такжеСилы АТО начали освобождение Углегорска - СеменченкоСейчас там активно работает артиллерия - как украинская, так и российская. Добраться до города из-за этого невозможно - дороги к нему перекрыты.
О том, что украинские части оставили Углегорск, но продолжают бои за город, сообщается и на странице полка “Азов” в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Углегорске разблокированы более 70 окруженных украинских военнослужащих и милиционеров.