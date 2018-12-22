С начала суток боевики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Гнутово - штаб ООС

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

С начала суток боевики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Гнутово.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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Отмечается, что российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

«В частности, враг совершил прицельный обстрел из гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении», - говорится в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет, отметили в штабе.