С начала суток боевики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Гнутово - штаб ООС
19:01, 22 декабря 2018Война
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
Иллюстрация / REUTERS
С начала суток боевики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Гнутово.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
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Отмечается, что российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.
«В частности, враг совершил прицельный обстрел из гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении», - говорится в сообщении.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет, отметили в штабе.
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