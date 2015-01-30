Порошенко поручил создать Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности

Об этом говорится в указе № №42/2015 «О совершенствовании системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины», размещенном на сайте главы государства.

«С целью повышения эффективности деятельности разведывательных органов Украины и реализации положений статей 7 и 24 Закона Украины "О разведывательных органах Украины", согласно пунктов 1, 17 и 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: образовать Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины (дальше - Комитет)», отмечается в документе.

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Также поручено председателю Комитета внести в месячный срок проект положения о Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины и предложения относительно его персонального состава.

Кроме того, Порошенко указом ликвидирует Комитет по вопросам разведки при президенте Украины и, соответственно, освобождает от исполнения обязанностей председателя Комитета по вопросам разведки при президенте Украины Игоря Смешко

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.