В селе Желобок боевики минируют дороги и обустраивают опорные пункты

Об этом сообщает сайт председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

Вчера Москаль встретился с жителями Желобка, которые вырвались из заблокированного боевиками села и добрались до контролируемой Украиной территории Луганской области.

”Сейчас в Желобке стоят 4 российских танка и один БМП, а раньше было и несколько установок ”Град”. Экипажи танков - не из центральных областей России, это удмурты и буряты, что видно по монголоидным чертам лиц. Периодически в Желобок завозят на полуприцепе КамАЗа подкрепление живой силы”, - отметил Москаль после встречи.

Читайте такжеИз Троицкого эвакуировали почти всех детей - МоскальТак, 29 января заехали 30 вооруженных человек. Кроме россиян, по словам Москаля, есть и так называемые «ополченцы», которые заходят в разбитые обстрелами дома, выносят в мешках все ценное и вывозят на машинах в неизвестном направлении. Подходы к селу заминированы, здесь устраиваются опорные пункты. В селе остаются несколько местных жителей, которые не могут уехать из-за постоянных боевых действий и запрета боевиков. Областная власть решает, как их оттуда вывезти, подчеркнул Москаль.