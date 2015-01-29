Юго-западную часть Луганска обстреляли из РСЗО "Смерч" - ОБСЕ со ссылкой на службы боевиков

Об этом говорится в ежедневном отчете миссии ОБСЕ, опубликованном сегодня.

28 января мониторинговая миссия посетила Артемовский район в юго-западной части Луганска, чтобы ознакомиться и сделать оценку повреждений зданий, что было вызвано - по сообщениям - ночными обстрелами 27 января.

В частности, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии посетили 16 домов и провели беседы с их владельцами и другими жителями. Во время общения местные жители сообщили, что их район вчера был обстрелян дважды: впервые в 18.10, второй раз - около 22.45.

Читайте такжеОБСЕ отправила патруль в Дебальцево для наблюдения за эвакуацией людей"Собеседники из "регионального управления по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в зону обстрела попали 7 ракет с кассетными (кластерными) боеголовками из реактивной системы залпового огня "Смерч", - отмечается в сообщении.

Других подробностей наблюдатели ОБСЕ не сообщают, но подчеркивают, что продолжают отслеживать такие сообщения.