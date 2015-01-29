За сутки в Донецкой области в результате обстрелов боевиков погибли шесть мирных жителей

Об этом сообщил глава ГУМВС Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня, на утро, в результате обстрелов Дебальцево, в районе улицы Комсомольская, погибли муж и жена. Информация еще уточняется, поскольку милиция еще не осмотрела все поврежденные здания. Обстрел удаленных микрорайонов города продолжается. Три дня назад был сам в Дебальцево. Из 24 часов в сутках всего два часа перерыв, а так все время артобстрел", - написал он в Facebook.

Читайте такжеВ Авдеевке и Дзержинске под обстрелом погибли трое мирных жителей – МВДПо его словам, также сегодня в Углегорске из-за осколочных ранений в результате обстрела погибли двое мужчин.

Всего за прошлые сутки из-за артударов боевиков - 6 убитых и 5 раненых.

"Сотрудники милиции выезжают на места и все фиксируют. Там, где необходима помощь, оказывают ее жителям", - пишет Аброськин.