За сутки в Донецкой области в результате обстрелов боевиков погибли шесть мирных жителей
В Донецкой области за сутки погибли шесть мирных жителей, пятеро ранены.
Об этом сообщил глава ГУМВС Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Сегодня, на утро, в результате обстрелов Дебальцево, в районе улицы Комсомольская, погибли муж и жена. Информация еще уточняется, поскольку милиция еще не осмотрела все поврежденные здания. Обстрел удаленных микрорайонов города продолжается. Три дня назад был сам в Дебальцево. Из 24 часов в сутках всего два часа перерыв, а так все время артобстрел", - написал он в Facebook.
Читайте такжеВ Авдеевке и Дзержинске под обстрелом погибли трое мирных жителей – МВДПо его словам, также сегодня в Углегорске из-за осколочных ранений в результате обстрела погибли двое мужчин.
Всего за прошлые сутки из-за артударов боевиков - 6 убитых и 5 раненых.
"Сотрудники милиции выезжают на места и все фиксируют. Там, где необходима помощь, оказывают ее жителям", - пишет Аброськин.