Amnesty International продолжает получать сообщения о незаконных задержаниях и пытках в зоне боевых действий на Донбассе

В докладе организации отмечают регулярные перестрелки, которые происходят на Донбассе, что является нарушением Минских соглашений о прекращении огня, заключенных в феврале 2015 года.

Amnesty International продолжает получать сообщения о незаконных задержаниях, пытках и жестоком обращении в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International Ukraine «Права человека в 2018».

В докладе отмечают происходящие на Донбассе регулярные перестрелки, что является нарушением Минских соглашений о прекращении огня, заключенных в феврале 2015 года.

«Тем временем, Amnesty International продолжают получать сообщения о незаконных действиях, задержаниях, пытках и жестоком обращении, осуществляемых обеими сторонами конфликта... Обе стороны продолжают нарушать права человека и почти не осуществляют системных шагов для их защиты», - говорится в отчете.

В Amnesty International заявили о бездействии представителей власти по поводу реакции на тщательно задокументированные обвинения в адрес СБУ относительно держания людей в «тайных тюрьмах».

Также в отчете рассказывается о Станиславе Асееве, украинском независимом журналисте и узнике совести, который был незаконно заключен оккупационными властями самопровозглашенной «Донецкой народной республики» («ДНР») в начале июня 2017 года.

По имеющейся у правозащитников информации, он объявил голодовку в конце июня 2018 года, требуя улучшения условий своего содержания под стражей, оказания адекватной медицинской помощи и, наконец, освобождения. Есть сведения о том, что сейчас Станислава Асеева удерживают в «Изоляции» - тайном месте заключения, которое до начала конфликта на востоке Украины в 2014 году было арт-пространством, а до того фабрикой. Де-факто оккупанты неоднократно отказывали специальной мониторинговой миссии ООН в Украине в предоставлении доступа к Станиславу Асееву. Миссия ООН подтвердила местонахождение Станислава Асеева по данным от человека, который был освобожден из «Изоляция».

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«Есть также надежные сведения, что в июне 2017 года Станислав Асеев подвергся пыткам и другим видам жестокого обращения, находясь под стражей», - подчеркивается в докладе.

Отмечается, что условия содержания в «Изоляции» не соответствуют международным стандартам. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные людьми, которые содержались в Изоляция и были отпущены в процессе обмена между украинской стороной и представителями так называемой «ДНР» в декабре 2017. В помещении в частности нет медицинской службы и медицинская помощь предоставляется только ситуативно.

«Агенты так называемого «Министерства государственной безопасности» «ДНР» заявляли, что Асеев виновен в шпионаже. Это обвинение может быть связано с его деятельностью как журналиста «под прикрытием», который писал материалы о Донецке. «Расследование» по обвинениям в шпионаже продолжается. Есть серьезная обеспокоенность состоянием его здоровья и неправомерной природой процесса в отношении него», - сетуют в Amnesty International.