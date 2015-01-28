В Днепропетровской области задержали информатора террористов "ДНР"

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следственным отделом УСБУ в Днепропетровской области по факту содействия деятельности террористической организации «Донецкая народная республика» жителя Донецкой области (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

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Уроженец Донецкой области, 1986 года рождения, в период с июня 2014 года по январь 2015 года осуществлял передачу информации о перемещении личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины участникам террористической организации «ДНР». На момент совершения преступления он работал водителем в частном предприятии.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении указанного преступления. Суд избрал меру пресечения в виде удержания под стражей.