СБУ задержала диверсантов, собиравшихся устроить расправу над семьей предпринимателя, надев украинскую форму

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задержаны трое жителей Харькова, которые имели задание совершить тяжкие преступления против мирного населения на Донетчине, переодевшись в форму украинских военных.

«Таким образом кураторы и руководители ДНР пытались отвлечь внимание мирового сообщества от преступлений российских террористических подразделений и дестабилизировать ситуацию в мирных городах», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСБУ задержала двух боевиков, которые вербовали наемников для "ДНР"Отмечается, что участники диверсионной группы получили указание прибыть в город Курахово Марьинского района Донецкой области, где их приспешники приготовили для них оружие и военную одежду с опознавательными знаками украинских военных. После этого злоумышленники готовились ограбить местного предпринимателя, совершить жестокую расправу над ним и его семьей - это должно было стать темой очередных заказных сюжетов на российском телевидении.

СБУ предотвратила реализацию преступного намерения и задержала диверсантов. У злоумышленников изъяты два карабина, гранаты РГД-5, большое количество патронов.

В рамках уголовного производства задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, продолжаются следственные действия.