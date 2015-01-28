Боевики отступили после неудавшегося штурма под Дебальцево - ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление», сообщил координатор группы Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По нашим данным, на разных участках плацдарма на данный момент ведут бои 5 батальонных тактических групп (БТГ) противника (как минимум одна из них укомплектована военнослужащими российских ВДВ), а также 3 сводные артиллерийские группы", - написал эксперт.

Кроме того, действуют многочисленные мелкие формирования боевиков, имеющие на вооружении отдельные образцы тяжёлого пехотного вооружения. Общая численность формирований российско-террористических войск, ведущих бои за Дебальцевский плацдарм – порядка 2 500 человек, до 35 танков, порядка 50 ББМ, до 50 единиц ствольной артиллерии (включая САУ), а также минимум 22 единицы РСЗО.

Читайте такжеВ районе Горловки противник сосредоточил около 22 танков и почти 2 тысячи боевиков - Тымчук"В районе Дебальцево противник после неудачной попытки штурма через Троицкое к Светлодарску, отошел на исходные позиции и восстанавливает свой уровень боеспособности. Отмечается переброска через Стаханов в данный район пополнения боевиков (до 12 единиц автомобильной техники, в основном крытые армейские грузовики, и порядка 18 единиц бронетанковой техники)", - добавил он.