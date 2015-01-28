Боевики продолжают обстрел Луганска - СМИ
01:41, 28 января 2015Война
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В разных районах Луганска слышен гул орудий. Около 22.30 пять мощных залпов прогремели в районе кинотеатра «Украина».
Боевики продолжают обстрел Луганска / УНИАН
По словам очевидцев, перед взрывами был слышен шум от полёта. Залпы слышали и восточной части города, сообщает Информатор.
По словам пользователей соцсетей, около 22:14 несколько залпов слышали в районе кинотеатра «Буревестник».
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Также. по словам одного из очевидцев, были видны вспышки с квартала Мирного (лутугинское направление) в сторону квартала Гаевого.
Ранее сообщалось, что 27 января, около 17:45 боевики совершили обстрел вблизи Ремонтно-эксплуатационного предприятия.
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