Баррозу признал, что в Украине идет война с Россией

Об этом заявил экс-президент Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу в интервью Украинской правде.

"С геополитической точки зрения самым сложным был кризис в Украине. Я сейчас говорю не только о газовых войнах, но и о нынешней войне. Да, я называю вещи своими именами – это война с Россией. И это сложный период в жизни ЕС", - рассказал он о самых сложных моментах своего президентства.

Читайте такжеЭкс-глава Еврокомиссии: Путин до 2012 года был не против вступления Украины в ЕС Также он высказал мнение, что бывший президент Украины Виктор Янукович "был искренним" в своем стремлении к евроинтеграции, однако на него, возможно, надавили из Москвы.

"Я думаю, что Янукович не был просто марионеткой Москвы. Я думаю, что он был в какой-то степени искренним. Но он, конечно, был в слабой позиции. Из-за давления, которое осуществлялось извне", - сказал Баррозу.

При этом он отказался назвать характер давления.

"Я считаю, что русские в некотором плане осуществляли на него давление. Но я не знаю, какое именно это было давление. Можно делать только гипотетические предположения. А я не хочу этого делать. Единственное, что я могу сказать, что он был искренним, когда говорил, что для Украины, как для страны намного лучше быть ближе именно к Европейскому Союзу", - считает политик.