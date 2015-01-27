Военные утверждают, что 31-й блокпост вернулся под их контроль

Боевики активизируются в основном ночью, говорится в сюжете ТСН.

Они используют преимущественно минометы и установки "Град". Но недалеко от трассы Бахмутка видели также и системы "Торнадо" и "Буратино".

Под ударами в прошлые сутки находились населенные пункты Станица Луганская, Трехизбенка, Счастье и другие. Там боевики стреляли по жилым домам.

Продолжаются бои и за контроль над Бахмуткой. Ее защитники утверждают, что тамошний 31-й блокпост вернулся под номинальный контроль украинских сил.

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Враг, как и раньше, обстреливает территорию. Однако бойцы смогли вернуться на запасные позиции вблизи блокпоста и теперь контролируют ситуацию на нем.

На соседнем 29-м блокпосту военные обнаружили корректировщика и обезвредили автомобиль диверсантов. После этого количество обстрелов заметно уменьшилась, как и меткость боевиков.

Зато активнее страдать от неприцельных обстрелов стали соседние поселки. Там вынуждены закрыться больница и школа, в домах погас свет.

Местные люди говорят, что случайные снаряды, которые залетают в село, не такая уж беда, по сравнению с возможным наступлением "ЛНР". В этом случае, опасаются, все их дома будут разрушены.