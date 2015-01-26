В боях между Авдеевкой и Опытным силовики захватили танк и БМП боевиков – ИС
08:57, 26 января 2015Война
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В боях между Авдеевкой и Опытным украинские войска захватили танк Т-64БВ и БМП-2.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.
Кроме того, по его словам, под артудар украинских войск попала бронегруппа террористов, состоящая из 3 танков, 6 боевых бронированных машин и 5 грузовиков. Уничтожены танк и «Урал». Уцелевшие террористы отступили к Горловке.
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