В боях между Авдеевкой и Опытным силовики захватили танк и БМП боевиков – ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

Кроме того, по его словам, под артудар украинских войск попала бронегруппа террористов, состоящая из 3 танков, 6 боевых бронированных машин и 5 грузовиков. Уничтожены танк и «Урал». Уцелевшие террористы отступили к Горловке.

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