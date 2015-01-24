ОБСЕ призывает расследовать кровавые события в Мариуполе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОБСЕ, Апакан считает, что артиллерийский обстрел Мариуполя является безответственным, неразборчивым и позорным нападением, который был направлен на густонаселенные жилые районы города, включая женщин, детей и лиц пожилого возраста.

"Я осуждаю этот насильственный акт решительным образом и призываю провести полное расследование инцидента. Я также выражаю мои самые искренние и глубокие соболезнования семьям погибших и народу Украины", - отметил Апакан.

Вместе с тем он выражает убеждение, что эта опасная ситуация не может продолжаться.

Читайте такжеЧисло жертв теракта в Мариуполе растет: погибших уже 30 человек"Мы требуем немедленного прекращения огня. Украина и ее народ нуждаются и заслуживают мира. Стороны должны вернуться за стол переговоров без какой-либо дальнейшей задержки и полностью имплементировать положения Минских соглашений", - подчеркнул глава мониторинговой миссии.